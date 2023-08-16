В Челябинске мужчина пойдет под суд за гибель собаки на глазах ребенка

Обвиняемый выбросил животное из окна

Прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в жестоком обращении с животным (пункт «б» части 2 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в марте в одной из квартир дома по улице Ферросплавной.

«Обвиняемый находился в состоянии опьянения и на глазах своей 10-летней дочери выбросил из окна пятого этажа собаку. Пес скончался», — рассказали в областной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, мировой судья судебного участка № 9 Калининского района Челябинска вынес приговор женщине за жестокое обращение с животным.