В Челябинске мужчина пойдет под суд за гибель собаки на детской площадке

Обвиняемый, по версии следствия, угрожал убийством хозяйке пса

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по делу 38-летнего мужчины. Его обвиняют в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ) и жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в августе прошлого года во дворе одного из домов на улице 250-летия Челябинска обвиняемый поссорился с женщиной, которая выгуливала свою таксу.

«Мужчина нанес собаке удар ногой по туловищу, затем достал нож и высказал угрозы хозяйке пса», — рассказали в прокуратуре.

От полученных травм такса скончалась.

Дело рассмотрит Калининский районный суд.