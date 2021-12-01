В Челябинске мужчина пойдет под суд за гибель мотоциклиста в ДТП

Байкер пытался уйти от преследования двух автомобилей ГИБДД

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Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в ночь на 25 июня обвиняемый управлял автомобилем «Шкода-Рапид» и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом «Сузуки». От полученных травм байкер скончался на месте. До столкновения мотоциклист уходил от преследования сотрудников ГИБДД и не реагировал на их требования о немедленном прекращении движения.

«В отношении водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Он признал вину, в содеянном раскаялся», — сообщили в региональной прокуратуре.

Дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу. Родители погибшего мотоциклиста требуют 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.