В Челябинске мужчина пойдет под суд по делу о производстве и попытке сбыта 25 кг наркотиков

Материалы в отношении его подельников выделены в отдельное производство

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35‑летнего мужчины. Он пойдет под суд по делу о производстве и попытке сбыта наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В 2024 году сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России, областного главка МВД и СОБР управления Росгвардии по Челябинской области пресекли преступную деятельность группы, организовавшей две нарколаборатории в Южноуральске.



Задержаны четыре человека; в отношении трех из них возбуждены отдельные уголовные дела.

«Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый заказал через интернет оборудование и химикаты для производства наркотиков. В оборудованном в гараже помещении он произвел более 22 килограммов PVP, 3,3 килограмма эфедрона и 378 граммов мефедрона. Еще 365 граммов эфедрона были обнаружены в тайнике», — рассказали в региональном полицейском главке.

Успешное расследование и сбор доказательств стали результатом слаженной работы следователей СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудников УНК ГУ МВД России по Челябинской области.

Утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения дела по существу.