В Челябинске мужчина получил 20 лет лишения свободы за нападение на конвоиров

Павел Волосов также осужден за убийство тещи

Сегодня, 12 декабря, Челябинский областной суд вынес приговор Павлу Волосову, напавшему на конвоиров Кыштымского городского суда в декабре прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Волосов нанес сотрудникам полиции множественные раны. После нападения мужчина выбежал из зала суда, однако скрыться не успел: один из раненых конвоиров выстрелил подсудимому в бедро.

В отношении Волосова возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и за покушение на побег из-под стражи (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 313 УК РФ).



«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 15 декабря прошлого года Кыштымский городской суд приговорил Волосова к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство тещи.

Супруга Волосова просила для него строгого наказания.