Сегодня, 12 декабря, Челябинский областной суд вынес приговор Павлу Волосову, напавшему на конвоиров Кыштымского городского суда в декабре прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Волосов нанес сотрудникам полиции множественные раны. После нападения мужчина выбежал из зала суда, однако скрыться не успел: один из раненых конвоиров выстрелил подсудимому в бедро.
В отношении Волосова возбудили уголовные дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и за покушение на побег из-под стражи (часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 313 УК РФ).
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшегося срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Напомним, 15 декабря прошлого года Кыштымский городской суд приговорил Волосова к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы за убийство тещи.
Супруга Волосова просила для него строгого наказания.