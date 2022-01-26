В Челябинске мужчина попал под статью за попытку подкупа полицейского

Обвиняемый находился на территории РФ без разрешения на проживание

В аэропорту Челябинска задержали 23-летнего пассажира рейса в Душанбе. Молодой человек предложил транспортному полицейскому 1000 рублей за неоформление административного протокола. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Оказалось, что мужчина находился на территории РФ без разрешения на временное проживание.

«Во время оформления административного правонарушения мужчина предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 1000 рублей за несоставление протокола. Полицейский от взятки отказался и незамедлительно сообщил о данном происшествии руководству», — сообщили в транспортной полиции.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ («Попытка дачи взятки»).