В Челябинске мужчина попал под колеса «Волги» после удара BMW

Водитель чинил отечественную легковушку на обочине

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На Комсомольском проспекте в Челябинске 34-летний мужчина попал под колеса своей «Волги», когда в нее врезался BMW под управлением 36-летнего водителя, сообщили в городской ГИБДД.

Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. У потерпевшего в пути сломалась машина, он остановился на обочине и открыл капот. В какой-то момент автомобиль BMW врезался в «Волгу», после чего мужчина угодил под колеса своей легковушки.

«Пострадавший получил травмы и был госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

Скорую помощь вызвали очевидцы.