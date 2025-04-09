В Челябинске 36-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел после разгрома продуктового магазина на улице Василевского, сообщили в УМВД по городу.
В начале марта мужчина забежал в магазин и устроил там погром топором, а потом пригрозил убить продавца.
«Возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества и угрозе убийством (статьи 167 УК РФ, 119 УК РФ)», — рассказали в городской полиции.
По данным ИА «Первое областное», подозреваемого и пострадавшую ранее связывали отношения.