В Челябинске мужчина попал под две уголовные статьи за разгром магазина

Ущерб составил более 700 тысяч рублей

В Челябинске 36-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел после разгрома продуктового магазина на улице Василевского, сообщили в УМВД по городу.

В начале марта мужчина забежал в магазин и устроил там погром топором, а потом пригрозил убить продавца.



«Возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении чужого имущества и угрозе убийством (статьи 167 УК РФ, 119 УК РФ)», — рассказали в городской полиции.

По данным ИА «Первое областное», подозреваемого и пострадавшую ранее связывали отношения.