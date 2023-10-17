В Челябинске мужчина получил условный срок за избиение 15‑летней школьницы в автобусе

Виновный ударил девочку по голове

Калининский районный суд вынес приговор 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось 12 апреля. Подсудимый пил спиртное из жестяной банки в автобусе, нецензурно выражался и нарушал общественный порядок. 15-летняя школьница сделала ему замечание и начала снимать происходящее на камеру телефона. В ходе конфликта мужчина дважды ударил девочку по голове, а в заступившуюся за нее женщину бросил жестяную банку.

«Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в суде.

Мужчина ранее дважды судим, в том числе за кражу.