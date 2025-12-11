В Челябинске мужчина получил срок и выплатит 8 млн за травму ребенка на батуте

Суд отправил руководителя семейного центра в колонию

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя семейного развлекательного центра «Акула-парк», сообщает прокуратура Челябинской области. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Суд установил, что батутную арену использовали с нарушениями и недостатками. Подсудимый знал это и продолжал эксплуатировать аттракцион, который нес опасность для посетителей.

ЧП произошло в декабре 2024 года. Семилетний мальчик, прыгая на батуте, из-за толчка другого ребенка взлетел вверх, перелетел через ограждение и упал на пол, получив тяжелую травму головы.

Руководитель «Акула-парка» полностью признал свою вину.

Учитывая позицию государственного обвинителя суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, с осужденного взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба в пользу потерпевшего на общую сумму 8,6 миллиона рублей.