В Челябинске мужчина получил пожизненный срок за разбой и убийство женщины

Ранее он отбывал наказание за аналогичные преступления

Сегодня, 5 июня, Челябинский областной суд вынес приговор 41-летнему Павлу Резепову. Он признан виновным в разбое и убийстве (статьи 162 УК РФ, 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Суд установил, что в ночь на 16 октября 2021 года виновный напал на пожилую женщину в поселке Новосинеглазово, похитил ее личные вещи и несколько раз ударил. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

«С учетом рецидива виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — сообщили в региональном СУ СКР.

Также он обязан выплатить 6,3 млн рублей родственникам убитой.