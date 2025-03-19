В Челябинске мужчина получил 9,5 года колонии за смертельное ДТП

В аварии погибли две женщины

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 29-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть (статья 264 УК РФ). Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась 27 ноября 2023 года. Виновный пьяным сел за руль MITSUBISHI и на скорости около 115 км/ч врезался в DAEWOO.

«Супруга виновного была пассажиркой и скончалась на месте происшествия. Пассажирка автомобиля DAEWOO (такси) умерла в больнице, а водитель получил тяжелые травмы», — рассказали в прокуратуре.

Суд назначил виновному 9 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 1,7 млн рублей.

По данным ИА «Первое областное», осужденный женился незадолго до аварии. В тот роковой вечер он выпил у тещи и решил немного прокатиться с молодой женой.