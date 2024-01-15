В Челябинске мужчина похитил товар из пункта выдачи маркетплейса

Подозреваемый заказал варочную панель и телефон

Сотрудники полиции Челябинска задержали мужчину, укравшего товар в пункте выдачи маркетплейса на Университетской Набережной. Об этом сообщили в городской полиции.

Подозреваемый пришел в пункт выдачи за заказанным ранее товаром. После осмотра варочной поверхности и смартфона мужчина отказался забирать и оплачивать товар и покинул ПВЗ.

«Спустя некоторое время после его ухода сотрудница увидела, что вместо товара заказчик вернул пустые коробки. Ущерб составил 35 тысяч рублей», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый 21‑летний челябинец. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).