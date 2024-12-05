В Челябинске мужчина похитил из салона связи 55 телефонов

Украденное он успел продать скупщику в Екатеринбурге

Сотрудники уголовного розыска задержали в Челябинске 38-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже 55 телефонов из салона сотовой связи, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось ночью в одной из торговых точек по улице Молодогвардейцев.

Подозреваемый разбил стекло, проник в помещение магазина, украл телефоны, ноутбук и скрылся. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Мобильники он продал в Екатеринбурге, а ноутбук — случайному прохожему. Оперативники изъяли все похищенное.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).