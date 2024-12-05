Сотрудники уголовного розыска задержали в Челябинске 38-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже 55 телефонов из салона сотовой связи, сообщили в ГУ МВД по региону.
ЧП случилось ночью в одной из торговых точек по улице Молодогвардейцев.
Подозреваемый разбил стекло, проник в помещение магазина, украл телефоны, ноутбук и скрылся. Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Мобильники он продал в Екатеринбурге, а ноутбук — случайному прохожему. Оперативники изъяли все похищенное.
Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).