В Челябинске мужчина похитил 100 тысяч рублей из офиса и связал бухгалтера

Подозреваемого задержали по горячим следам

В Челябинске 50-летний мужчина в маске и перчатках ворвался в один из офисов в доме на улице Молодогвардейцев и под угрозой расправы над 34-летней сотрудницей похитил 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.

Похищенные деньги предназначались для расчета с сотрудниками. Подозреваемый связал руки бухгалтеру и запер дверь снаружи. Женщина сумела освободиться и сразу позвонила директору.

«На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа ОП „Курчатовский“, к раскрытию данного противоправного деяния подключились оперативники городского управления МВД. Установлено, что к преступлению причастен бывший сотрудник данной организации, так как нападавший хорошо ориентировался в офисном здании», — рассказали в региональном полицейском главке.

Оперативники пришли с обыском в квартиру подозреваемого. На месте изъяты нож, одежда, в которой мужчина, предположительно, и совершил нападение, а также часть похищенных денег. Часть средств он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.