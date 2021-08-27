В Челябинске мужчина погиб при пожаре в доме

По предварительной версии, он мог заснуть с сигаретой

В Челябинске ранним утром произошло два пожара в жилых домах. При одном из них погиб мужчина, сообщили в пятницу, 27 августа, в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном доме по улице Горького поступило в 04:50, в квартире на втором этаже загорелся диван. Хозяева и еще 15 соседей эвакуировались самостоятельно. Прибывшие через три минуты пожарные с помощью спаскомплектов вывели на свежий воздух еще пять человек.

«Что послужило причиной возникновения пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В 06:30 поступил вызов о пожаре в 3-м бульварном переулке. В одной из квартир одноэтажного дома на четырех хозяев вспыхнули вещи на площади в четыре «квадрата». На месте обнаружили тело хозяина, мужчина не подавал признаков жизни — он отравился продуктами горения. По словам соседей, погибший вел неблагополучный образ жизни.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем (курение) хозяина. Со слов очевидцев, мужчина злоупотреблял спиртным и не раз засыпал с сигаретой», — пояснили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Жителям региона сотрудники МЧС советуют установить автономные датчики обнаружения и оповещения о пожаре. Прибор стоит недорого, но в случае ЧП поможет сохранить жизнь и имущество.