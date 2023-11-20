В Челябинске мужчина погиб, попав под колеса автобуса

Пешеход пересекал проезжую часть в не установленном для перехода месте

Сегодня, 20 ноября, рядом с домом № 75 по улице Братьев Кашириных 37-летняя женщина за рулем автобуса сбила мужчину. Потерпевший скончался на месте, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось около 14:40.

«Во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, переходите проезжую часть дороги в строго отведенных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора»,— напомнили в Госавтоинспекции.