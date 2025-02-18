В Челябинске мужчина погиб на пожаре из‑за неосторожного курения

Из задымленного подъезда эвакуировались 10 человек

Вечером 17 февраля в Челябинске в квартире многоэтажки на улице Чичерина произошел пожар. Находившегося там мужчину эвакуировали в бессознательном состоянии, спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире на десятом этаже. Соседи, увидев задымление, вызвали спасателей и вынесли 64-летнего хозяина квартиры из горящего помещения. Врачи не смогли реанимировать мужчину.

Прибывшие к тому времени пожарные обнаружили горение кресла и вещей. Они быстро ликвидировали возгорание.

«Из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении», — уточнили в ведомстве.

Спасатели призывают южноуральцев быть бдительными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.