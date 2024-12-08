В Челябинске мужчина погиб из-за загоревшейся неисправной печи

Медики не смогли реанимировать пострадавшего

Сегодня, 8 декабря, рано утром в Челябинске в переулке Пусковом загорелся частный жилой дом. Прибывшие спасатели сразу же эвакуировали находившегося там без сознания пожилого мужчину, но спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пока пожарные ликвидировали возгорание в доме, медики пытались реанимировать мужчину. Результатов их действия не дали — он скончался.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная печь. Хозяин дома, вероятно, в момент возгорания еще спал.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что необходимо постоянно следить за исправностью печи, не перекалять ее и не оставлять на ночь без присмотра. Кроме того, в доме нужно установить пожарный извещатель, который громким звуком оповестит о приближающейся беде.