В Челябинске мужчина поджег чужой BMW по указке мошенников

До этого обвиняемый перевел злоумышленникам около 2,7 млн рублей

В Челябинске 61-летнего мужчину задержали по подозрению в поджоге BMW X6. Ущерб потерпевшему составил около 1,5 миллиона рублей. Об этом сегодня, 18 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Оказалось, что мужчина поджег чужой автомобиль, припаркованный на улице Карла Маркса, по указке мошенников. Ранее по их указке он заложил собственный автомобиль и набрал в долг около 2,7 миллиона рублей, чтобы перевести на якобы безопасные счета.

«Однако этого злоумышленникам показалось недостаточно, и они сообщили мужчине, что для возврата денег ему необходимо выбрать дорогой автомобиль и поджечь его. Для этого ему нужно купить воспламеняющуюся жидкость, прибыть к определенному адресу, включить телефон на видеосвязь и показать там обстановку. Потерпевший выполнил все указания и совершил поджог», — рассказали в региональном полицейском главке.

Кроме того, он должен был поджечь еще одно авто, но не успел этого сделать. Теперь челябинец попал под уголовную статью об уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ).