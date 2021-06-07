В Челябинске мужчина открыл стрельбу по прохожим из газового пистолета

Полиция проводит проверку

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

На улице Масленникова, 8 в Ленинском районе Челябинска мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сегодня, 7 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

ЧП случилось накануне вечером, 6 июня. Челябинец подбежал к компании людей, размахивал ножом и в какой-то момент направил пистолет.

«Он достал ствол и начал на меня направлять. Я вызвал полицию. В этот момент он начал палить», — рассказал очевидец в социальных сетях. Нападавший ранил ножом мужчину и выстрелил в лицо еще одному пострадавшему.

«Мужчину доставили в отдел полиции „Ленинский“. По факту происшествия полиция проводит проверку», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По предварительной информации, нападавший устроил пальбу после конфликта, разгоревшегося в ходе распития спиртного.