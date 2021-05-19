В Челябинске мужчина нашел поддельные доллары и обменял их в банке

Возбуждено уголовное дело





Отдел полиции «Калининский» города Челябинска возбудил уголовное дело в отношении жителя Курганской области. Его подозревают в сбыте поддельных денег. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным полиции, 34-летний житель Курганской области нашел в съемной челябинской квартире 800 долларов. Его знакомый сообщил, что купюры, вероятно, поддельные. Подозреваемый, несмотря на этот факт, отнес четыре купюры в банк и обменял их на рубли. Как сообщают в полиции, злоумышленник нанес на купюры потертости.

Когда мужчина в следующий раз пришел в банк для обмена банкноты, сотрудница учреждения заподозрила подделку и вызвала полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ („Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в региональном полицейском главке.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.