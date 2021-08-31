В Челябинске мужчина напал с ножом на продавца и потребовал выручку

Грабителя задержали сотрудники Росгвардии

В Челябинске вечером 30 августа по подозрению в разбое задержали 42-летнего мужчину. По словам продавца торгового павильона на Комсомольском проспекте, злоумышленник потребовал отдать ему дневную выручку, угрожая ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По словам продавца, посетитель попросил у нее нож, чтобы открыть консервы. Затем он схватил его и стал угрожать, требуя отдать деньги из кассы. Услышав отказ, выбежал на улицу, где его остановили прохожие.

«Подозреваемый был задержан. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож», — прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.