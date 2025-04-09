В Челябинске мужчина напал с ножом на кассира

Женщина оборонялась стулом и перцовым баллончиком

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ЧП в сетевом супермаркете на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева, где местный житель напал с ножом на кассира, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Сообщается, что челябинец бегал по торговому залу с ножом, а потом решил напасть на кассира — женщина оборонялась стулом, а потом распылила в сторону нападавшего перцовый баллончик.

«Прибывшие полицейские задержали 29-летнего мужчину, он доставлен в отдел полиции „Калининский“», — сообщили ИА «Первое областное» в УМВД по городу.