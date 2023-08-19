В Челябинске мужчина напал на пенсионерку с молотком и украл у нее золотую цепочку

Правоохранители установили генотип нападавшего и задержали его

В Ленинском районе Челябинска мужчина ударил пенсионерку несколько раз молотком по голове, украл у нее золотую цепочку и скрылся. Правоохранители задержали злоумышленника в Красноармейском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

68-летняя пострадавшая рассказала, что во дворе дома по улице Челябинских рабочих на нее напал мужчина с молотком. По словам женщины, он нанес ей несколько ударов по голове, сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся.

Прибывшие на место правоохранители опросили свидетелей и очевидцев, собрали доказательства с места преступления и даже установили генотип нападавшего, что сыграло большую роль при определении подозреваемого.

«В дальнейшем полицейские установили местонахождение обидчика и задержали его в Красноармейском районе. Им оказался 62-летний житель области. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. На его счету несколько судимостей, в том числе за тяжкие преступления, совершенные на территории Красноармейского района. Похищенную цепочку оперативники изъяли у него при задержании»,— рассказали в ведомстве.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.