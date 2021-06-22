В Челябинске мужчина напал на курьера

Доставщик пиццы обратился в полицию

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Курьер привез заказ на улицу Звенигородскую, 56а. Возле подъезда к нему подошли двое молодых людей и спровоцировали конфликт. Перепалка попала на камеру наблюдения «Интерсвязи».

Инцидент случился накануне днем, 21 июня. Двое молодых людей подошли к курьеру, который в это время звонил в домофон. На кадрах видно, как мужчина в тельняшке пытается завязать диалог с доставщиком еды. Не получив внимания, челябинец бьет курьера по лицу, затем валит на землю с ног.

Пострадавший обратился в отдел полиции «Курчатовский». По факту происшествия проводится проверка.