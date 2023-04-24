В Челябинске мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Дебошира доставили в отделение полиции

На улице Бейвеля, 118 в Челябинске пациент напал на прибывшего на вызов медика скорой помощи, сообщили сегодня, 24 апреля, в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

ЧП случилось в минувшие выходные. Мужчина ударил фельдшера ногой в грудную клетку. Пациента передали сотрудникам полиции.

«20-летняя фельдшер бригады скорой помощи нажала тревожную кнопку после того, как пациент накинулся на нее во время осмотра», — сообщили в ведомстве.

Жизни и здоровью медика сейчас ничего не угрожает.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что в отношении 24-летнего мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).