В Челябинске мужчина избил на улице прохожую

Подозреваемого ищет полиция

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В социальной сети «ВКонтакте» появилось видео дерзкого нападения на женщину возле администрации Курчатовского района Челябинска. Потерпевшую толкнул локтем мужчина, а затем несколько раз ударил по лицу. Подозреваемого разыскивает полиция, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

На шокирующих кадрах видно, как мужчина сначала толкает потерпевшую, вдруг набрасывается на нее с кулаками и бьет до тех пор, пока женщина не падает.

«Сотрудники полиции принимают все меры к его задержанию. В поисках задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. На розыск ориентированы наружные наряды. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают маршрут его передвижения», — прокомментировали в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали мужчину, напавшего на двух женщин на улице Российской.

UPD: мужчину задержали в ТРК «Родник». Его узнали продавцы, которые сообщили, что уже не в первый раз замечают неадекватного челябинца. Подозреваемого доставили в отделение полиции.