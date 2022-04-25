В Челябинске мужчина избил девушку в лифте

Полиция организовала проверку

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В лифте одного из домов по улице Университетской Набережной в Челябинске камера зафиксировала конфликт мужчины и девушки. На кадрах видно, как молодой человек набрасывается на потерпевшую и наносит ей сильные удары. Видео тут же разлетелось по социальным сетям и попало в СМИ. По факту публикаций полиция организовала проверку, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

«Сотрудники отдела полиции „Северо-Западный“ проводят проверку по факту конфликта между мужчиной и женщиной в лифте челябинской многоэтажки. Заявлений в полицию по факту происшествия не поступало. Проверка производится на основании публикаций. Выясняется личность мужчины и все обстоятельства», — рассказали Первому областному информагентству в городской полиции.

В соцсетях комментаторы пишут, что пострадавшая живет вместе со своим обидчиком и получила от возлюбленного побои за какую-то провинность.