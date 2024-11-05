В Челябинске мужчина из ревности ударил сожительницу ножом

Потерпевшая выжила, находится в больнице

Во дворе одного из домов на улице Барбюса в Челябинске 33-летний мужчина подкараулил 31-летнюю сожительницу, ударил ее ножом несколько раз и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого вскоре задержали полицейские, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, задержали сотрудники полка патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции «Ленинский».

«Оперативники установили, что преступление случилось на почве ревности. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ)», — сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина заключен в ИВС.