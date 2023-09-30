В Челябинске мужчина грозился выпрыгнуть с балкона девятого этажа

Спасателям удалось уговорить его вернуться в квартиру

Сегодня, 30 сентября, в Челябинске на улице 2-й Эльтонской спасатели помогли мужчине, который забрался на край балкона, расположенного на девятом этаже. Как сообщают пользователи в социальных сетях, с челябинцем все в порядке, с ним работают сотрудники полиции.

Мужчину, сидящего на самом краю балкона на девятом этаже, заметили местные жители. Они сразу же вызвали спасателей. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, на место отправились шесть человек личного состава и две автолестницы. Под окнами они развернули «куб жизни».

По словам местных жителей, спасателям удалось уговорить мужчину вернуться в квартиру. Позже это подтвердили и в региональном МЧС. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.