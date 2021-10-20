В Челябинске мужчина эвакуировал чужой автомобиль и сдал в металлолом

Машина стояла во дворе на спущенных колесах

Отдел полиции «Курчатовский» в Челябинске возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвинили в краже чужого автомобиля. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в УМВД по городу.

По версии следствия, подозреваемый решил заработать на чужом автомобиле, который долго стоял на спущенных колесах во дворе дома. Мужчина вызвал эвакуатор, предъявил водителю ложный договор купли-продажи, который якобы доказывал, что авто принадлежит самому злоумышленнику.

«Задержанный сдал авто на металлолом. Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Во время проверки пункта приема металлолома сотрудники уголовного розыска обнаружили разобранный автомобиль, части которого уже были распроданы. Оставшийся кузов изъят и возвращен владельцу», — рассказали в челябинской полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

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