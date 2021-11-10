В Челябинске мусоровоз перевернулся рядом с трамвайными путями

На место происшествия прибыли спасатели

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Сегодня, 10 ноября, около 11:30 на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев перевернулся мусоровоз. Об этом первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Автомобиль перевернулся при повороте на проспект Победы. Кузов резко накренился и упал рядом с трамвайными путями. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия прибыли спасатели.

«В Челябинске на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы в среду 10 ноября 2021 года при повороте направо перевернулся мусоровоз одного из подрядчиков Регионального оператора. Инцидент произошел во время движения машины с отходами, собранными на территории Челябинского городского округа. Управлявший машиной водитель не пострадал, помощь медиков ему не потребовалась. Причины ДТП выясняются. На место происшествия направлена техника и люди для подъема мусоровоза и уборки отходов, которые высыпались из кузова машины», — сообщили в региональном ЦКС.

По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.