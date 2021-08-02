В Челябинске мотоциклиста госпитализировали после лобового ДТП

Мужчина получил серьезные травмы

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Напротив дома № 12 по улице Академика Сахарова в Челябинске столкнулись легковушка и мотоцикл. Пострадал байкер. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось накануне вечером. 46-летний водитель «Фольксвагена Поло» пи развороте налево столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии 44-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

Очевидцы бросились на помощь байкеру до приезда медиков. Судя по кадрам из видео, он получил тяжелые травмы и потерял много крови.