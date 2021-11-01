В Челябинске мотоциклист-бесправник врезался в маршрутку

В аварии пострадал 16-летний юноша, его госпитализировали

Напротив дома № 2 по улице Чичерина водитель мотоцикла «Ирбис» врезался в пассажирский ГАЗ. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне вечером. 18-летний водитель мотоцикла столкнулся с маршруткой № 75 под управлением 53-летнего мужчины. Пассажирский автобус в момент ДТП совершал разворот вне перекрестка.

«В результате столкновения водитель ГАЗа получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. 16-летнего пассажира мотоцикла госпитализировали», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Известно, что у водителя мотоцикла не было права управления транспортными средствами.

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