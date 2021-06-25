В Челябинске мотоциклист-бесправник погиб во время погони

Байкер пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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В ночь на пятницу, 25 июня, мотоциклист пытался уйти от погони экипажа ДПС, врезался в автомобиль такси и погиб на месте. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Происшествие зафиксировали камеры наблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как байкер пытается уйти от преследования двух автомобилей ГИБДД. Другие участники движения остановились на красный свет, но мотоциклист продолжил движение.

Затем на улице Молодогвардейцев третий экипаж ДПС перегородил дорогу, однако мужчина на мотоцикле преодолел и это препятствие. Потом байкер врезался в автомобиль такси и погиб на месте.

«На требования сотрудников ГИБДД остановиться мотоциклист не реагировал. Полицейские организовали преследование со светозвуковыми сигналами. Водитель мотоцикла создавал угрозу другим участникам движения. В итоге столкнулся со встречным автомобилем такси», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Погибшему было 30 лет. Известно, что ранее он был лишен права управления транспортным средством.