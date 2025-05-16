В Челябинске мотоцикл столкнулся с Subaru

Из-за аварии автомобилисты встали в пробки

Сегодня, 16 мая, рядом с домом № 21 на проспекте Ленина столкнулись автомобиль Subaru, за рулем которого находился 41-летний мужчина, и мотоцикл Yamaha под управлением 40-летнего водителя, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время на данном участке дороги затруднений в движении нет», — прокомментировали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.