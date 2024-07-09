В Челябинске москвичу вынесли приговор за хищение 60 млн рублей

Мужчина принимал деньги у потерпевшего и якобы переводил на криптокошелек

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 26-летнему ранее судимому жителю Москвы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что потерпевший доверился подсудимому как специалисту в области оборота криптовалюты и передавал ему лично и переводами деньги.



«Создавая видимость исполнения обязательств, подсудимый первоначально переводил на криптокошелек потерпевшего небольшие суммы, чем вызывал доверие. В дальнейшем прекратил переводы, получая от последнего только дополнительные вложения денежных средств. Ущерб составил 60 миллионов рублей», — рассказали в областной прокуратуре.

Мужчина вину не признал, настаивал, что между ним и потерпевшим сложились гражданско-правовые отношения.

Виновному назначено наказание в колонии общего режима на срок семь лет.