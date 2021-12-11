В Челябинске мошенница украла у пенсионера 500 тысяч рублей

Злоумышленнице грозит до шести лет тюремного заключения

В Челябинске мошенница украла у 90-летнего пенсионера 500 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители разыскивают подозреваемую, сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам пожилого челябинца, сначала ему на стационарный телефон позвонила незнакомка и сообщила, что ему осуществлена надбавка к пенсии в размере двух тысяч рублей. Затем она добавила, что пенсионеру необходимо обменять все имеющиеся у него деньги на купюры нового образца и если он готов, то она может приехать к нему домой. Мужчина согласился и продиктовал мошеннице свой адрес.

«Спустя некоторое время к нему в квартиру пришла ранее незнакомая ему женщина, каких-либо документов она не предъявила. Пенсионер отдал злоумышленнице имеющиеся у него сбережения в сумме 500 тысяч рублей. В процессе оформления документов мужчина отвлекся на телефонный звонок, в это время гостья, сказав, что забыла в офисе печать и придет в следующий раз, покинула квартиру. После ее ухода потерпевший обнаружил пропажу денежных средств»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Максимальное наказание, которое грозит мошеннице, — лишение свободы на срок до шести лет. Правоохранители разыскивают злоумышленницу.