В Челябинске мошенница обменяла пенсионеру 200 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

Женщину задержали

Полицейские Челябинска задержали подозреваемую в мошенничестве, которая похитила у 89-летнего местного жителя 205 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Пенсионер обратился за помощью в отдел полиции «Ленинский». Старичок рассказал, что к нему в квартиру пришла женщина — «социальный работник». Она заявила, что в стране проводится денежная реформа, и убедила мужчину обменять старые купюры на новые. Доверившись незнакомке, мужчина передал ей свои сбережения.

После визита «соцработника» в руках пенсионера остались билеты «банка приколов».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность злоумышленницы. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).