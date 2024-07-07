В Челябинске мошенники собирают деньги на «лечение» попавшего в аварию мальчика

Письма рассылают с почты замдиректора школы № 50

Утром 7 июля корреспонденту ИА «Первое областное» на электронную почту пришло письмо с просьбой помочь пострадавшему в аварии мальчику. В письме был указан счет, на который необходимо отправлять деньги, и описаны последствия якобы серьезной аварии. Разобравшись в ситуации, информагентство выяснило, что письма рассылают мошенники. Делимся подробностями.

Письмо пришло с электронной почты, принадлежащей Ольге Басиной — замдиректора школы № 50. В нем сообщается о том, что племянник женщины Кирилл попал в серьезную аварию, произошедшую 1 июля.

«Мальчик ехал на велосипеде, когда его снес грузовик, протащив перед собой около 20 метров. Кирилл получил тяжелейшие травмы — ушиб головного мозга, легких, левой почки, перелом височной кости, разрыв селезенки, открытый перелом бедра, травматическую ампутацию левой кисти. Кроме того, парень потерял много крови. В настоящий момент он находится в детской областной больнице в состоянии искусственной комы»,— сообщается в письме.

Автор письма добавляет, что уже найдена клиника в Москве, которая готова принять ребенка, но пока он нетранспортабелен. А потом сообщается о том, что предстоит много расходов на лечение и полис ОМС не покрывает даже треть расходов. Всех неравнодушных просят перечислять деньги на счет одного из банков.

Мы связались с замдиректора школы № 50 Ольгой Басиной, чтобы уточнить, действительно ли ее племянник попал в аварию. Оказалось, история, рассылаемая с ее электронной почты, — фейк.

«К сожалению, мою электронную почту взломали, коллеги мне уже сообщили об этом утром. Все, что сказано в письме, — неправда»,— прокомментировала Ольга Басина.

Примечательно, что такой мальчик существует и он действительно попадал в серьезную аварию. Но дело было в Тамбове в 2018 году. Неизвестные разыскали эту историю и решили на ней нажиться.

Редакция ИА «Первое областное» просит южноуральцев быть бдительными и не переводить деньги на счета, указанные неизвестными, а также перепроверять всю информацию.