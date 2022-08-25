В Челябинске мошенники выманивают деньги у соискателей вакансий

В обмен на получение работы жертвам предлагают заплатить мнимую страховку

Студентка из Челябинска Виктория К. едва не стала жертвой мошенников, когда искала удаленную подработку. На площадке одного известного агрегатора объявлений девушка увидела вакансию якобы от издательства «Лабиринт Пресс», а когда связалась по контактным данным, с нее потребовали 860 рублей для начала работы.

«В тексте вакансии были описаны обязанности: нужно дублировать текст с фотографий, которые присылает менеджер, в письменный файл. Работа по свободному графику, а деньги обещают выплачивать после каждого выполненного задания. Я написала менеджеру», — рассказала девушка.



Веронике ответили, что к работе она приступит сразу же, как только оплатит гарантийный взнос.

«Примерно 70—80% соискателей после получения заданий либо проявляют халатное отношение работе, либо серьезно затягивают сроки выполнения заданий, портят нам репутацию. Поэтому руководство приняло решение ввести страховой взнос, сумма которого составляет 860 рублей. Гарантийный взнос мы вам вернем, как только получим от вас выполненное задание», — логично выстраивает ответ «менеджер» издательства.



Пробудилось достаточно древнее зло: такую схему развода на деньги использовали лжеработодатели еще в 2005—2010 годах, когда рынок удаленки находился в зачаточном состоянии, а объявления о незатейливой, но почему-то очень прибыльной халтуре были рассчитаны на соискателей с инвалидностью, мам в декрете и студентов. И казалось бы, кто до сих пор не знает о том, что настоящий работодатель никогда не просит деньги? Ан нет, люди так и попадаются на удочку мошенников. Это понятно по комментарию «Лабиринт Пресс», которое, естественно, никаких наборщиков текстов не ищет.

«Дорогие читатели! Последнее время нам не раз сообщали о том, что от лица нашего издательства поступают странные предложения о работе. Пожалуйста, будьте внимательны: у нас нет никаких вакансий, связанных с набором текста, и тем более никаких «гарантийных взносов». Не переводите деньги мошенникам», — написали администраторы группы издательства во «ВКонтакте».

Похожий «развод» появился недавно и в одном копейском паблике. В объявлении работодатель предлагает всем желающим от 16 до 55 лет стать настоящим актером и поучаствовать в съемках фильма в массовке. За один съемочный день обещают заплатить 3750 рублей. Очень заманчиво звучит. И как интересно! Но только после того, как творческий соискатель попытается записаться на проект, с него потребуют оплату аккредитационного взноса — 475 рублей. Как оказалось, такие объявления публикуются не только в челябинских пабликах, имя этим спамам — легион.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов предупреждает, что привлечь мошенников-лжеработодателей к ответственности практически невозможно.

«Все, что связано с работой и трудоустройством, часто граничит с гражданско-правовыми отношениями. Бывает так, что мнимые работодатели заключают договоры с молодыми, неопытными сотрудниками, в которых прописывают скромные суммы гонорара, и не выплачивают его. Намерение присвоить деньги доказать очень сложно. Работодатель может придумать тысячи причин, а подавать в суд из-за маленькой суммы вряд ли кто-то станет», — рассказывает юрист.

Наиболее вероятное наказание для злоумышленников наступит только в том случае, если будет установлена массовость прецедентов — тогда имеет смысл писать заявление в полицию от группы пострадавших.

«Но здесь тоже есть нюанс. Опытные мошенники обычно указывают разные номера карт, куда жертвы переводят деньги, поэтому борьба почти бессмысленна. В любом случае — делайте скриншоты переписок и с ними обращайтесь в полицию с требованием возбудить уголовное дело. В случае отказа обращайтесь в прокуратуру. Можно подать иск в суд, но тяжбы могут занять около полугода, а судебные издержки окажутся куда больше, нежели сумма, подаренная мошенникам. Совет только один — запомнить раз и навсегда, что Трудовой кодекс не предусматривает никаких перечислений денег от работника работодателю», — заключил Николай Попов.

Также имеет смысл написать в службу поддержки сайта, где размещена фиктивная вакансия, и приложить скриншоты переписок. Есть шанс, что злоумышленника заблокируют, пока он не успел нажиться на ком-нибудь еще.