В Челябинске мошенники предлагают медклиникам купить книги отзывов и предложений

По закону их наличие необязательно

В Челябинске активизировались мошенники, предлагающие медицинским центрам купить клиентские QR-коды и книги отзывов. Правилами оказания услуг не предусмотрено обязательное наличие этих сервисов. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Требования к качеству и срокам предоставленных медицинских услуг предъявляются клиентами в соответствии с требованиями статьи 28 и 29 закона «О защите прав потребителей». Согласно документу, претензии по качеству медицинских услуг потребители могут подавать в медицинские организации в свободной форме.

При этом мошенники навязывают покупку QR-кодов и книг отзывов, подчеркивая обязательное их приобретение.

«Мы призываем медицинские организации Челябинской области быть бдительными и принять все возможные меры во избежание случаев мошенничества при покупке услуг», — напомнили в региональном Роспотребнадзоре.