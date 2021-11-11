Мошенники предлагают челябинцам безлимитные поездки через приложение заказа такси

За услугу злоумышленники просят перевести 290 рублей

Мошенники придумали новую лазейку для выманивания денег. Представившись бывшим работником такси «Ситимобил», злоумышленник предложил безлимитные поездки в обмен на 290 рублей.

Корреспонденту ИА «Первое областное» такое заманчивое предложение пришло в «Телеграм». Некий Александр, который, судя по номеру телефона, находится в США, предложил бесконечный баланс на поездки в такси «Ситимобил».

Конечно, аттракцион невиданной щедрости таил в себе подвох — собеседник назвал цену услуги. Получить полный безлимит можно было за 290 рублей. Продавец «подкрепил» интригующее предложение стандартной фразой: «Перед вами девушка купила и уже съездила в поликлинику». Собеседник был очень настойчив, подчеркивая, что всего 290 подарят нам бесплатный проезд буквально на всю жизнь. Переводить деньги «Александру» мы не стали. И вам не советуем, если поступит подобное предложение.



Как ранее сообщал наш сайт, житель Озерска обратился в полицию после того, как лишился почти 32 тысяч рублей при бронировании поездки через приложение BlaBlaCar.