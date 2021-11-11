Мошенники придумали новую лазейку для выманивания денег. Представившись бывшим работником такси «Ситимобил», злоумышленник предложил безлимитные поездки в обмен на 290 рублей.
Корреспонденту ИА «Первое областное» такое заманчивое предложение пришло в «Телеграм». Некий Александр, который, судя по номеру телефона, находится в США, предложил бесконечный баланс на поездки в такси «Ситимобил».
Конечно, аттракцион невиданной щедрости таил в себе подвох — собеседник назвал цену услуги. Получить полный безлимит можно было за 290 рублей. Продавец «подкрепил» интригующее предложение стандартной фразой: «Перед вами девушка купила и уже съездила в поликлинику». Собеседник был очень настойчив, подчеркивая, что всего 290 подарят нам бесплатный проезд буквально на всю жизнь. Переводить деньги «Александру» мы не стали. И вам не советуем, если поступит подобное предложение.
Как ранее сообщал наш сайт, житель Озерска обратился в полицию после того, как лишился почти 32 тысяч рублей при бронировании поездки через приложение BlaBlaCar.