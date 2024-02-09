В Челябинске мошенники обналичили маткапитал на сумму более 21 млн рублей

Руководителя группы скоро осудят

Руководитель кредитного потребительского кооператива и его сообщники пойдут под суд за обналичивание материнского капитала. Подельники похитили у государства более 21 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенники работали по двум схемам.

По первой они оформляли фиктивные займы на мнимые договоры купли-продажи земли семьям, имеющим маткапитал. Деньги при этом семья не получала.

По другой схеме на обладателей маткапитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Затем собранные документы подавались в ПФР для погашения искусственно созданного кредита.

«Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды. В результате мошеннических действий злоумышленниками было похищено более 21 миллиона рублей», — сообщают в пресс-службе.

Расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено и направлено в суд. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159.2 и 174.1 УК РФ. Расследование в отношении пятерых фигурантов продолжается.