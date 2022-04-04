В Челябинске мошенники обманули женщину на 700 тысяч рублей при продаже квартиры

Незаконную сделку злоумышленники совершили по поддельным документам

В Челябинске полицейские задержали мошенников, которые обманули женщину на 700 тысяч рублей, «продав» ей квартиру умершего мужчины по поддельным документам. Им грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В совершении преступления подозреваются семеро жителей Челябинска, Копейска и Еткульского района в возрасте от 36 до 58 лет. При совершении незаконной сделки злоумышленники использовали поддельный паспорт умершего в 2019 году собственника квартиры. В ходе обыска полицейские изъяли несколько поддельных документов, договоры купли-продажи, расписки о получении денежных средств и оргтехнику.

«По обстоятельствам совершенного мошенничества в крупном размере в Отделе полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые допрошены, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с законодательством им может грозить до шести лет лишения свободы»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские устанавливают причастность мошенников к аналогичным преступлениям.