В Челябинске мошенник брал деньги с пенсионеров за невыполненный ремонт бытовой техники

Возбуждено уголовное дело

В Челябинской области полицейские задержали лжемастера, который брал с пенсионеров крупные суммы, а работы по ремонту техники не выполнял. Всего от действий мошенника пострадали пять человек, общая сумма ущерба составила 85 тысяч рублей. В отношении челябинца возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился 74-летний житель Курчатовского района. Он рассказал, что вызвал мастера для ремонта холодильника. Тот покопался в технике, взял за свою работу 15 тысяч рублей и ушел. Проверить работоспособность холодильника пенсионер догадался только после ухода мастера. И обнаружил, что техника по-прежнему не работает.

Полицейские спустя некоторое время задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, специализирующийся на ремонте компьютеров. При этом мужчина часто выезжал на ремонт другой техники, зная, что устранить поломку не сможет. Однако он создавал видимость работ и брал деньги.

Всего полицейские установили его причастность к пяти эпизодам мошенничества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Полицейские рекомендуют южноуральцам быть бдительными и отказываться от предоставления услуг, цена на которые завышена или в качестве предоставления которых вы сомневаетесь. Важно предупредить об этом пожилых родственников.