В Челябинске молодые люди устроили массовую драку

Полиция проводит проверку

Ночью 18 декабря в микрорайоне Чурилово в Челябинске группа неизвестных устроила массовую драку. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, несколько человек забивали одного, применяя палки. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел около 2:30 ночи на улице 2-ой Эльтонской. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, в массовом конфликте приняли участие местные жители и «гости» микрорайона.

«Ночью в районе прошла встреча двух молодежных сборных по смешанным видам спорта. Проиграла принимающая сторона. Тут и бита , и стрельба в лица, и добивание лежащего. Ну и как жить с такими соседями? У нас почти у всех дети»,— написали местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что по факту публикации в соцсетях начата проверка.

«Сотрудники полиции города Челябинска будут устанавливать причины, обстоятельства и участников конфликта, зафиксированного на видео и размещенного в СМИ»,— уточнили в ведомстве.

Заявлений от горожан после случившегося не поступало.