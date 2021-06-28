В Челябинске молодую женщину задержали за передачу наркотиков в колонию

Вещество было спрятано в пачке сливочного масла

23-летнюю челябинку задержали после обнаружения наркотического вещества в посылке для заключенного колонии. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Сотрудниками оперативного отдела ЛПУ-3 была получена информация о том, что один из осужденных, отбывающий наказание в колонии, планирует организовать доставку наркотических веществ.

В исправительное учреждение пришла 23-летняя жительница Челябинска и передала посылку для заключенного. По предварительным данным, девушка ничего не знала о содержимом «гостинца». Отвезти продукты ее попросили знакомые.

«При проведении обязательного досмотра предметов передачи сотрудниками ЛПУ-3 совместно с сотрудниками управления наркоконтроля ГУ МВД России по Челябинской области был обнаружен и изъят пресс-пакет с неизвестным веществом зеленого цвета, спрятанный внутри пачки сливочного масла», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Позже лабораторный анализ показал, что это был синтетический психостимулятор.

Женщину задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.