Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска составили четыре административных протокола в отношении 22-летнего водителя ВАЗ-21074. Об этом сегодня, 9 октября, Первому областному информагентству сообщили в городской ГИБДД.
Сильно заниженные «Жигули» не могли сдвинуться с места на улице Степана Разина. Оказалось, что машина снята с регистрации, у водителя нет страховки и актуальных данных о техосмотре. Кроме того, на лобовом стекле безосновательно размещена наклейка «Инвалид», а окна затонированы.
Материалы направлены в суд.