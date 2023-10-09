В Челябинске молодой водитель заниженного ВАЗа попал под четыре статьи

Автомобиль не был зарегистрирован

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Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска составили четыре административных протокола в отношении 22-летнего водителя ВАЗ-21074. Об этом сегодня, 9 октября, Первому областному информагентству сообщили в городской ГИБДД.

Сильно заниженные «Жигули» не могли сдвинуться с места на улице Степана Разина. Оказалось, что машина снята с регистрации, у водителя нет страховки и актуальных данных о техосмотре. Кроме того, на лобовом стекле безосновательно размещена наклейка «Инвалид», а окна затонированы.

Материалы направлены в суд.